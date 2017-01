Cerotti blu anche per Fiammetta Cicogna

La presentatrice cede ai cerotti a strisce come Balotelli

10/9/2012

Fiammetta Cicogna come Balotelli. Impegnata nelle Celebrity Games la presentatrice si solleva la maglietta mostrando sulla schiena due lunghi cerotti blu, identici a quelli sfoggiati da Supermario agli Europei. Per alleviare qualche dolorino anche lei è ricorsa alle applicazioni del kinesio taping. Non è da escludere che un'avventura spericolata abbia lasciato i suoi segni.

foto Twitter

Ha scalato montagne, se l'è vista con animali pericolosi e ha dovuto superare prove di coraggio non indifferenti nel corso della sua trasmissione Wild-Oltrenatura. E ora, nel corso di un evento sportivo organizzato per beneficenza, evidenzia quei cerotti blu che, nel giro di poco, sono diventati una vera moda tra i vip e non solo.



Certo, il fisico di Fiammetta non è proprio come quello dell'attaccante della Nazionale, ma dobbiamo ammettere che quelle strisce colorate fanno effetto anche sulla sua sexy schiena.