Giorgia e Nicolas sposi in terra greca

Matrimonio blindato a Mykonos per Vaporidis e Surina

10/9/2012

Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, la coppia idolo dei più giovani, sposi a Mykonos, splendida isola greca e terra d'origine della famiglia dell'attore. I due hanno pronunciato il fatidico e atteso "sì" sabato 8 settembre con rito misto, circondati dalla famiglia e da pochi amici.

foto Olycom

Matrimonio blindatissimo con una Giorgia bellissima in abito bianco e capelli raccolti e un Nicolas emozionato ed elegantissimo. Dopo la cerimonia e la festa i due sono "fuggiti via" su una decapottabile d'epoca rossa per qualche giorno di relax post nozze. I rispettivi impegni di lavoro li costringono però a tornare a Roma molto presto.



La Surina infatti è tra i protagonisti della fiction "Il commissario Nardone" e Vaporidis deve cominciare la promozione di ben due film “Ci vediamo a casa” diretto da Maurizio Ponzi e "Outing- fidanzati per sbaglio". Il grande passo però è stato fatto. Ora ad attenderli nella capitale c'è il loro nido-loft dove potranno cominciare a pensare di allargare la famiglia.