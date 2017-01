Brigitta bambinaia in topless

La Boccoli a Fregene abbronzatura rigorosamente integrale

10/9/2012

Ultimi giorni d'estate per Brigitta Boccoli, nel ruolo di bambinaia super sexy a Fregene. Con il figlio Manfredi e alcuni suoi amichetti l'attrice e showgirl gioca sulla spiaggia e sfoggia un bollente topless, che lascia indifferenti i piccoli, ma non i paparazzi...

foto Olycom

A quarant'anni Brigitta può vantare un décolleté davvero invidiabile e non è da meno sul fronte lato B. Immortalata anche da dietro la Boccoli fa bella mostra di curve sexy e forme toniche.



Giocare in spiaggia con i bambini le fa bene. La showgirl ha approfitatto degli ultimi scampoli d'estate per trascorrere ancora qualche giorno di sole e di mare con il marito Stefano Nones, artista e domatore del circo, che prende il nome della mdare Moira Orfei e con il piccolo Manfredi nato nel 2008. Il topless è di rigore per un'abbronzatura integrale, che duri fino all'autunno.