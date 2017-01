Guenda e Daniele, insieme tra abbracci e sorrisi

Canessa e Interrante uniti per la Milano Vogue Fashion Night

10/9/2012

Dopo aver trascorso un'estate separati, ritroviamo Guendalina Canessa e Daniele Interrante insieme alla Milano Vogue Fashion Night. Immersi in un mondo di scarpe colorate si fanno immortalare insieme abbozzando un sorriso. Lei, super sexy come sempre, e lui, con abbigliamento sportivo, sembrano piuttosto sereni. Che i due abbiano deciso di riprovarci?

foto Ufficio stampa

E' in occasione della presentazione di una nuova linea di scarpe che Guendalina e Daniele si fanno vedere insieme dopo la separazione di qualche mese fa per il presunto tradimento di Interrante con Francesca De André. Lui si lascia fotografare con un paio di sneakers in mano e Guendalina, seduta sul divano, chiacchiera con la sua amica Karina Cascella, mentre si ammira i piedi. Poi si uniscono per una foto con una blogger. Non ridono più come una volta, ma un sorriso per la stampa non si nega. Di rigore gli occhiali da sole per entrambi.



I due, genitori della piccola Chloe, si sfiorano a malapena, ma queste lunghe vacanze potrebbero aver portato consiglio e magari il desiderio di ricostruire qualcosa. Se non altro una bella amicizia.