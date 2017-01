Che Belen addormentata!

Nuove pose per la Rodriguez senza Stefano

10/9/2012

In tailleur o in miniabito Belen sprizza sensualità spontanea e fascino. Lo sanno bene i marchi d'abbigliamento che se la contendono come testimonial e, basta una posa conturbante e uno sguardo malandrino, per catturare l'attenzione. E così la Rodriguez posa per Talco e non perde occasione per farsi notare come regina del sex appeal. Lo annuncia lei stessa su Facebook, salvo poi mostrare una sua immagine mentre dorme e augurare buona notte a tutti...

foto Facebook

Leggings o jeans attillati, maglie, giubbini, Belen indossa la semplicità e l'eleganza con la stessa naturalezza e seduce chiunque la osservi. Basta una scollatura audace senza la lingerie sotto il tailleur o un maglioncino aderente da cui spuntano i capezzoli per aggiungere pepe alle foto di una showgirl mozzafiato.



E se la Rodriguez per una volta compare senza il suo Stefano, lui ribatte da Facebook con le foto delle sue lezioni di danza. E così la coppia più paparazzata dello showbiz regala sempre emozioni ai suoi fan.