Fashion Night, dalla Santarelli alla Palmas

Sfilata di vip alla serata della moda milanese

7/9/2012

Bellezze dello showbiz protagoniste della scintillante Fashion Night milanese. Elena Santarelli, Federica Fontana e Rosy Dilettuso sono state le primedonne da Blumarine, Giorgia Palmas ha presenziato da Bagutta...

foto Olycom

Eleganti, sorridenti e abbronzatissime le bellissime dello showbiz hanno "sfilato" durante la Fashion Night alle varie presentazioni. In shorts e camicia bianca Giorgia Palmas da Bagutta è apparsa più in forma e felice che mai, opera della sua storia d'amore con Brumotti?



Barbara D'Urso con un abitino corto e aderente ha sfoggiato un teschio argentato sul petto da Richmond, mentre tra le coppie vip, Federica Panicucci e Mario Fargetta hanno dissipato le voci di crisi con un siparietto romantico, mano nella mano, passeggiando per una via del centro milanese.



Mentre il marchio di scarpe Muffin ha chiamato a raccolta nello Showroom Suite di via Albricci Elenoire Casalegno, Federica Nargi e Melissa Satta.



E ancora la trasgressiva Rosy Dilettuso con un abitino succinto che mostra le gambe, Simona Ventura...Un unico imperativo: farsi notare.