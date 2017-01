Per Melita l'autunno sarà erotico

Toniolo, pose bollenti e lingerie hot

7/9/2012

Cinguetta di uomini e di amori con l'amica Guendalina Canessa, single come lei dopo la fine delle loro storie, ma intanto posta foto pepate. Un anticipo d'autunno da mozzare il fiato nelle immagini di Melita Toniolo per la nuova campagna Fruscio. Indossa biancheria intima tremendamente piccante e mostra il suo fisico tutte curve in primo piano. Un backstage davvero bollente per la ex Diavolita. Resterà single ancora per molto?

foto Twitter

Se le sue storie d'amore non sono state fortunatissime, in ambito lavorativo tutto procede a gonfie vele. Il marchio di lingerie l'ha rivoluta come testimonial della linea invernale e Melita non ha deluso le aspettative mostrandosi in versione audacemente sensuale e incredibilmente erotica. Un paio di scatti la mostrano in biancheria intima, in altri posa coperta e allora è lei stessa che scrive ironicamente: “Sezione 50enni”.