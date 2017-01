La cugina di Kate resta senza tanga

Strip a luci rosse per Katrina Darling

7/9/2012

Per i Reali d'Inghilterra lo scandalo ormai è di casa. Pare che il nudo faccia tendenza a Corte e dopo il principino è la volta di Katrina Darling, che non ha titoli, ma è cugina della duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Di mestiere fa la spogliarellista, è la cover di Playboy di settembre e qualche sera fa durante uno show è rimasta senza mutande...

foto Twitter

La sexy Katrina, ballerina di Burlesque e stripper ardita e sfacciata, in realtà è cugina solo di secondo grado di Kate, e le due non hanno mai avuto nente a che fare tra loro. Fino a che la Middleton non ha sposato il principe William. Da allora Katrina, rivelando la sua parentela con la duchessa, ha visto la sua notorietà decollare. Fino ad arrivare alla copertina di Playboy.



L'altra sera la 22enne si è esibita in un nuovo strip-show in un locale. vestita da statua della Libertà ,ha ballato e si è piano piano spogliata restando in tanga e copri-capezzoli. Fino a che il sottile laccetto del tanga non si è rotto... Niente panico. Katrina ha continuato il suo spettacolo. Che sarà mai un lato B nudo se il principe ha osato restare interamente come mamma l'ha fatto?