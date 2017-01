Ilary Blasi: "Per Francesco andrei ovunque"

La Blasi si confessa a Tgcom24 tra amore e famiglia: "Non sono incinta"

7/9/2012

Per Francesco Totti è pronta a spostarsi ovunque, perché quello che conta per Ilary Blasi è la famiglia. A Tgcom24 la conduttrice televisiva, testimonial dei gioielli Stroili Oro nella Vogue Fashion Night milanese, smentisce l'ennesima voce sulla terza gravidanza - d'altronde sfoggia un fisico perfetto - ma mai dire mai perché si sente realizzata come "moglie e madre": "E' sempre un bellissimo evento, non escludo nulla".

foto Olycom