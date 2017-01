Vacanze separate, coppie al capolinea

Ma qualcuna si è già consolata con un altro...

7/9/2012

Tradimenti, amori finiti, crisi di coppia. L'estate non ha portato fortuna a tutti i vip. Debora Salvalaggio, dopo aver archiviato la storia con l'imprenditore Daniele Di Lorenzo, si è fatta beccare con un altro. Edelfa Chiara Masciotta e Roberto Cenci, dopo 4 anni d'amore, hanno ufficializzato il loro addio. Voci di crisi – stando alle indiscrezioni di Novella – anche per Barbara Berlusconi e Pato, come pure tra Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart.

foto Olycom

La Salvalaggio ha trascorso parte delle vacanze con le amiche Claudia Galanti, Cecilia Capriotti, Raffaella Zardo e Aida Yespica. Ma se per la showgirl venezuelana sono arrivate le nozze, per Debora è arrivato il momento dell'addio. Per lei e Di Lorenzo storia al capolinea, ma la bella Salvalaggio sembra tutt'altro che disperata visto che è stata subito beccata da Novella mentre cena, scherza e accarezza un nuovo cavaliere.



Storia finita anche per Edelfa Chiara Masciotta, ex Miss italia, e Roberto Cenci, regista e autore tv. Hanno anticipato foto e indiscrezioni ammettendo sulle pagina del settimanale Chi la rottura. A parlare è Cenci che senza mezze misure dice: “L'amore inizia e l'amore finisce. Succede continuamente, anche nel nostro caso”. Diverse età, diverse consapevolezze e diverse idee. “Ma non su Andrea (il bimbo della coppia che ha due anni e 5 mesi): la cosa a cui adesso teniamo tutti e due è preservare la sua serenità”.



Aria di crisi anche per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Secondo Diva e Donna, l'attore e la compagna, che stanno insieme da un anno e mezzo e che hanno avuto un figlio, Ettore, sarebbero vicini alla rottura. Secondo quanto riporta Novella 2000, invece, Barbara Berlusconi avrebbe già messo in panchina Pato e a conferma ci sarebbero le vacanze dei due, rigorosamente separate.