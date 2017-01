Un dolce segreto trapela da Buckingham Palace: Kate incinta (ma il ginecologo non lo sa)

Gli amici descrivono il principe William come "pazzo di gioia" e i bookmaker inglesi già raccolgono le puntate

6/9/2012

"Sono tutti impazziti di gioia". Questo il commento che gli amici più intimi del principe William e di Kate Middleton fanno trapelare. Perché? Semplice, la principessa sarebbe (finalmente) incinta. La notizia sta circolando sui tabloid britannici ma ovviamente non è stata confermata dalla Casa Reale. L'annuncio ci sarà solo quando il ginecologo di Corte avrà garantito il perfetto stato di salute di Kate.

foto Olycom

Inutile dire che c'era ansia per l'arrivo di questa notizia tanto che nelle scorse settimane le malelingue avevano fatto trapelare notizie poco edificanti nei confronti di William. Troppo alcol e molto tempo passato con gli amici erano le colpe che gli imputavano e che gli avrebbero impedito di passare il tempo necessario con la sua sposina per allargare la famiglia.



E che dire poi della regina, costretta ad affrontare l'ennesimo scandalo di casa Windsor col nipotino ribelle Harry tutto nudo sulle copertine dei giornali scandalistici di tutto il mondo. Una bella cicogna ed ecco che torna il sereno a Buckingham Palace.



I bookmaker puntano già al toto-nome

E i sudditi? Fanno quello che gli riesce meglio: sulla notizia ci scommettono. La nascita nel 2013 si gioca a 1,25: se sarà una bambina, per i bookie si chiamerà Frances (a 8,00), per il maschietto potrebbero scegliere John (a 9,00). In lavagna anche i gemelli, che valgono 51 volte la posta. Scommesse aperte anche sul colore dei capelli del bebè (i capelli rossi come Harry valgono 7 volte la scommessa) e sul peso (a 3,50 un peso compreso tra i 3,2 e i 3,4 kg). Se dovesse scegliere il parto naturale - una possibilità a 2,50 - è probabile che Kate non vada oltre le 15 ore di travaglio (a 3,25), ma per i bookie la futura regina inglese opterà per un parto cesareo (a 1,50) per non correre rischi.