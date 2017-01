Nicole Minetti torna in Consiglio

Dopo la pausa estiva eccola sui banchi

6/9/2012

Torna al lavoro Nicole Minetti. La consigliera regionale dopo la pausa estiva, le presunte love story (con Corona) e le indiscrezioni su dimissioni o meno, riprende il suo posto nei banchi del Consiglio e i flash impazziscono. I fotografi sono stati “recintati” in un'area a loro dedicata per evitare che assaltino la bella Nicole durante le pause, ma non mancano gli scatti della mise della Minetti.

foto LaPresse

Jeans neri attillatissimi, scarpe chiuse, borsa di struzzo grigia griffata, giacchina striminzita che stringe sul punto vita e mette in notevole risalto il décolleté fantastico e abbronzatura da sfoggiare per la consigliera che si mostra sorridente e in grandissima forma.