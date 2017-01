Casalegno, che surfista mozzafiato!

Elenoire cavalca le onde a Biarritz

6/9/2012

Ultimi scampoli di vacanza anche per i vip, pronti a rientrare in città e a dedicarsi agli impegni di sempre. Elenoire Casalegno ha trascorso gli ultimi giorni di relax a Biarritz, “la California europea”, come la definisce lei sul suo blog. Tutti fanno surf e la bella Elenoire non rinuncia all'ebbrezza di cavalcare le onde. Il panorama è mozzafiato e quando la Casalegno toglie gli shorts e la tshirt per infilarsi il bikini lo è ancora di più.

foto Twitter

“Tutti qui fanno surf, da ragazzini di sei anni a signori di settant’anni: è meraviglioso vedere persone che vivono la loro seconda giovinezza in grande forma” cinguetta postando le foto panoramiche. E poi mette sotto braccio una tavola, si infila il due pezzi e si lancia in mare per una bella surfata. Fisico mozzafiato, abbronzatura elegante, bikini colorato che esalta il seno e il colorito, occhiali da sole e capelli sciolti sulle spalle, Ele è soddisfatta di quest'ultima vacanza e cavalca le onde con tanta energia.