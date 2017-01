Nina e Pasquale, crisi scongiurata

La Moric e Granata insieme a Capri

6/9/2012

Altro che rottura, di fronte al lato B della sua Nina Moric Pasquale Granata pensa a tutt'altro. La crisi tra l'ex di Fabrizio Corona e l'imprenditore napoletano è per ora scongiurata. Almeno stando agli scatti di Novella 2000 di pochi giorni fa, dove Nina, che sfoggia le sue curve mozzafiato in bikini a Capri sembra tutt'altro che single.

foto Novella 2000

Insieme in barca, con il piccolo Carlos a seguito, Granata e la Moric si scambiano tenerezze e baci e l'armonia familiare è completata dai giochi che Pasquale fa con il bambino divertendosi un sacco a quanto pare, mentre Nina si rilassa. La notizia della fine della relazione tra i due si era insinuata nel gossip estivo a inizio agosto.



La modella croata aveva però già smentito ogni cosa in un'intervista affermando di essere al contrario molto felice. La sua vita amorosa procede a gonfie vele quindi, come spiega lei stessa, tra alti e bassi magari, ma senza grossi scossoni. Niente matrimonio però al momento per l’ex naufraga da reality. L'altare può aspettare, per ora, Nina è serena così.