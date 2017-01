Harry nudo, Carrie in carcere

Notte col principe, ma è ricercata

6/9/2012

Dalla cella di una prigione alla notte folle col principe Harry nudo e scatenato. Questo potrebbe essere capitato alla bella e affascinante Carrie Reichert, che – stando a quanto racconta il Daily News – è stata arrestata il mese scorso mentre cercava di imbarcarsi su un aereo diretto in Messico. La bionda e formosa sarebbe accusata di aver firmato 4 assegni scoperti per un totale di $ 21,672.

foto TMZ

Dopo aver raccontato di essere stata sola col principino durante 20 minuti in cui lui era nudo, la Reichert potrebbe finire dietro le sbarre in un camera decisamente meno sontuosa di quella con cui è stata con Harry. Carrie è ricercata nella Contea di Harrison in Mississipi per gli assegni a vuoto dal 2003 ad oggi. Per l'accusa di frode rischia più di un anno.