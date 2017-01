Cristina Chiabotto va fuori di seno

Siparietto osé tra le onde

6/9/2012

Siparietto involontariamente piccante per la bella Cristina Chiabotto. Immortalata a Formentera con la sorella Serena (18 anni) l'ex Miss Italia è "vittima" degli scherzi che fa il reggiseno a fascia a chi ha un décolleté generoso come il suo e fa giochi in acqua troppo movimentati. Et voilà un capezzolo in uscita e lo spettacolo è servito, come mostrano gli scatti del settimanale Nuovo.

foto Nuovo

Curve da capogiro, ventre piatto e lunghe gambe toniche, in bikini Cristina Chiabotto è comunque uno spettacolo da non perdere. Le sue forme perfette fanno onore al titolo di Miss Italia, vinto quando era ancora diciottenne. Adesso di anni Cristina ne ha 25, ma la sua bellezza è rimasta invariata.



Con la sorellina più piccola si è concessa una settimana di vacanza "a due". A Formentera le “Chaby Sisters” come le hanno soprannominate gli amici si sono rifugiate per divertirsi, parlare e farsi confidenze intime. Che riguardano anche Fabio Fulco, fidanzato della Chiabotto da sette anni: "Niente matrimonio per ora, mi sento ancora piccola" dice Cristina: " Ho 25 anni , la vita mi ha dato tutto subito e ora cerco la tranquillità".