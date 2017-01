Elisabetta e le tentazioni fetish

Frustino e completini in latex per il servizio di Max

6/9/2012

Tra i suoi follower ha molti fan-feticisti, legge Anais Nin, tra le maggiori autrici erotiche, in privato si proclama una "ciabattona", ma per il servizio di copertina di Max ha vestito i panni della sexy donna dominatrice, frustino e completini in latex. I suoi fan ringraziano.

foto Max

Bella e tentatrice, così appare l'ex velina sarda trapiantata a Hollywood, nello shooting di Max dal piccante sapore fetish. Lei si è divertita: "Ho interpretato un ruolo...", dice, ma nel privato si dichiara molto meno erotica di quanto appare. "Ho un campionario di magliette bianche nell'armadio...".



Osare però le è sempre piaciuto. Le piacciono i party e i tatuaggi. E girerebbe anche una scena di sesso al cinema, ma solo per Tarantino. Su Twitter i suoi fan feticisti le chiedono spesso un primo piano... dei piedi. E lei cerca di accontentarli. Con il suo fidanzato Steve-O vive la più appagante delle storie d'amore, come dice lei stessa. Di lui ama soprattutto il fatto che non ostenti la propria virilità: "Ha un tatuaggio con la scritta, il mio pene è piccolo". Geniale, dice lei: "Questa cosa la adoro".