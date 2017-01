La compagna di Eros incanta Venezia

Tutti i flash per la bella Marica

5/9/2012

Venezia ha una nuova diva da applaudire e da inseguire. Al Lido è sbarcata Marica Pellegrinelli, compagna di Eros Ramazzotti, alla Mostra del Cinema per assistere alle proiezioni dei film. Lungo abito nero, scollatissimo sulla schiena e capelli raccolti in una raffinata pettinatura, elegante con una rosa tra le mani, la Pellegrinelli ha sfilato come una dea. Su Twitter ha postato una foto ed Eros ha cinguettato: “Spettacoloooo”.

foto Twitter

Occhi verde gatto, fisico perfettamente in forma, abbigliamento curato e interpretato a meraviglia, Marica ha partecipato alla festa organizzata da Jaeger Lecoultre a Palazzo Ca' Giustiniani. Ha sfilato davanti ai fotografi con un abito lungo fino ai piedi ma molto audace con una scollatura che quasi arrivava a scoprirne il fondoschiena, niente reggiseno e un po' di pizzo sulle maniche aderenti.