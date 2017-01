Ecco la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

Baci e coccole con Tamara Pisnoli, ex di Daniele De Rossi

5/9/2012

Dopo un'estate all'insegna dei flirt selvaggi ed effimeri e archiviata anche Nicole Minetti (posto che una storia ci sia davvero stata) Fabrizio Corona si è buttato subito tra le braccia di un'altra. Si tratta di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, calciatore della Roma e della Nazionale.

foto Chi

Corona e la sua nuova fidanzata sono stati paparazzati a Roma da Chi mentre si scambiano baci e abbracci. Gli scatti li immortalano di sera, in tenera intimità, vicino alla casa di lei, dove pare abbiano trascorso il primo fine settimana di settembre, ma anche di giorno alla presenza di Gaia la figlia di 7 anni che la Pisnoli ha avuto da De Rossi.



I due, che si sono conosciuti a Porto Cervo in Costa Smeralda, si concedono tenerezze e baci appassionati, come una coppia di giovani innamorati pazzi. La loro love story dura da poche settimane, ma già sembra che siano diventati inseparabili. Fabrizio ha conosciuto gli amici di lei e la sua famiglia e si comporta come uno di casa, anche con la piccola Gaia, che abbraccia come una figlia Sarà la volta buona per l'ex re dei paparazzi, che dopo Belen, si è conquistato il titolo di re dei latinlover?