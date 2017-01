Antonella, che forma splendente!

La Clerici con un nuovo look e qualche chilo in meno

5/9/2012

Nuovo stile, nuovo look, con taglio di capelli inedito e una taglia in meno. Tornata dalle vacanze (separate da Eddy Martens) Antonella Clerici, 48 anni, si sente tonica e piena di energie, pronta per ricominciare in tv: "Vorrei tornare ai 40 anni, l'età più bella".

foto Diva e Donna

E mentre si avvicina al traguardo dei 50 (ne ha 48) Antonella sfoggia la sua forma ritrovata e il suo sorriso coinvolgente. Alla prova degli abiti che indosserà durante la nuova edizione di "Ti lascio una canzone", come mostrano gli scatti di Diva e Donna, è più splendente che mai.



Le vacanze le hanno fatto bene. "Un'estate di assoluto riposo", racconta la conduttrice, "In simbiosi totale con la mia bambina, che non mi godo mai abbastanza". In quanto a Eddy Martens, ferie separate. Lui a Bruxelles con gli amici e in Congo, lei nella sua casa ad Ansedonina, poi in Calabria e Sicilia e infine in montagna. Sulle vacanze c'è poco accordo, spiega Antonella: "Con l'età sono meno accondiscendente e non rinuncio più alle mie esigenze", continua e allora gli dice: "Fai quello che vuoi".



Le voci di una possibile crisi nella loro relazione del resto vanno avanti da un po', anche se per ora non ci sono ufficializzazioni. Intanto però Eddy non è più fra gli autori dei programmi della Clerici: "Era stufo di sentirsi sempre definire l'uomo di...".