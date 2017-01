Bella e seria in Sardegna a 3 anni

Stessi lineamenti, ma capigliatura diversa

5/9/2012

In spiaggia in Sardegna a 3 anni. La bocca e il naso sono rimasti gli stessi, il viso è più paffuto di quello attuale e anche la capigliatura ha subito le ovvie trasformazioni, però non è difficile riconoscere quello sguardo compiaciuto e serio. Calca passerelle ed è inseguita dai fotografi, ma ha mantenuto l'ironia e la semplicità di un tempo. Elisabetta Canalis cinguetta scherzando: “Io un paio d'anni fa...”.

foto Tgcom24

E all'amica Elena Santarelli la Canalis dice: “Potevo essere una fidanzatina giusta per Giacomo...”. “La bellezza di queste foto... queste foto dimostrano oltretutto quanto bocca naso e tutto il resto siano naturali” replica la Santarelli davanti all'immagine di una Elisabetta in età prescolare. Ma poi rilancia con una battuta. Già perché se Eli si propone come fidanzatina di Giacomo, il figlio di Elena e del calciatore Bernardo Corradi, la Santarelli commenta: “Tra la tua bocca e quella di Giacomo nasce un pesce persico”.