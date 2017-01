Ecco le disavventure estive dei vip

Telefonini persi, scivoloni e ritardi

5/9/2012

Il cellulare perso in spiaggia, la caduta provocata dalle ciabatte infradito, il ritardo dei voli, la puntura di un pesce e non solo. Molte le disavventure capitate in vacanza... anche ai vip. E così se Caterina Balivo si è ritrovata senza più i numeri di telefono della sua agenda è andata peggio alla Prati che ha rimediato uno scivolone o alla Nannini che si è fratturata il malleolo. “Che panico” ha detto la Balivo al settimanale Oggi.

foto Twitter

“Per piacere mi chiami, ho un problemone e non ho più i numeri” cinguetta infatti la showgirl da Porto Santo Stefano dove il suo cellulare è sparito in mare. “Passeggiavo sulla battigia, ho visto il mio telefono volare in mare. Centinaia di contatti bruciati” racconta Caterina. Anche la Prati su Twitter rispondendo alla Chiatti dice: “Ciao meraviglia mi hanno rubato il cellulare. Mandami un sms. Baci!!”. Per lei non è l'unica disavventura in ferie visto che dice di aver rimediato una brutta caduta ad Anacapri per colpa dei sandali. “Ho perso l'equilibrio, finendo su uno scalino. Tanta paura ma nulla di grave: solo un'escoriazione al ginocchio”. Peggio è andata a Gianna Nannini, che per evitare un cinghiale comparso all'improvviso sul suo cammino, ha perso l'equilibrio cadendo dalla bici e provocandosi una frattura al piede. La rocker italiana si fratturata il malleolo durante una gita in mountain bike sulle colline senesi.



Guai con i mezzi di trasporto, invece, per Simona Ventura, Mara Venier e Vladimir Luxuria. SuperSimo in viaggio alle Baleari con il compagno Gerolamo Gerò ha dovuto attendere un'ora e mezza prima che il suo volo decollasse, mentre la “suocera” Mara Venier in treno per la Calabria è stata accusata ingiustamente da un passeggero di non pagare il biglietto. Luxuria in Canada durante un'escursione a Palm Beach si è ritrovata senza taxi e così ha fatto l'autostop: “E ho riscoperto così un divertimento dell'adolescenza” ha detto a Oggi.