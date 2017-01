Laura riparte carica di energia

Ecco la Barriales in versione Superwoman

4/9/2012

"Grazie a @Reivaxlig xche mi vede come una super Donna!!!... Hahahaha... Besito". Riconoscete la "Wonderwoman" della foto? E' Laura Barriale, spagnola, ma innamorata dell'Italia, dove lavora come showgirl, single da poco ed ex fidanzata di un famoso motociclista Sete Gibernau...

foto Twitter

E' la bella Laura Barriales, che su Twitter posta questo scatto divertente, un fotomontaggio certamente, fatto presumibilmente da un caro amico, che Laura ringrazia per averla paragonata ad una Super Donna. Poi eccola di nuovo in compagnia di un'amica, ad una festa e al mare, sorridente e maliziosa.



Single da poco Laura ha trascorso le vacanze a Formentera insieme ad alcuni amici, poi ha fatto qualche giro in lungo e in largo per l'Italia e ora è tornata a casa. L'autunno si apre per con una trasmissione per la televisione spagnola, come spiega lei stessa in un tweet. In amore ancora nulla di fatto, ma la sexy showgirl parte carica di energia, una vera super donna!