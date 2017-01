L'Amoroso torna in patria

Ultimi scatti dalla vacanza-studio a New York

4/9/2012

Estate e vacanze-studio finite per Alessandra Amoroso: "Buona nannina a tutti domani si riparte e si ritorna in patria!grazie per aver condiviso insieme a me qst esperienza!", cinguetta la cantante postando l'ultima di una lunga sequenza di scatti del suo viaggio in America.

foto Twitter

Qualche giorno di mare in Brasile, sempre insieme all'inseparabile fidanzato Luca De Salvatore, che è stato con lei a New York per tutto il periodo, e poi ritorno a casa. L'Amoroso era partita lo scorso giugno, dopo il grande successo a Verona per fare un corso di gospel nella Grande Mela.



Per quasi tre mesi ha continuamente aggiornato il suo profilo Twitter documentando momento per momento la sua esperienza in America. Eccola sott'acqua ripresa dall'alto, e poi in spiaggia, a New York, in casa, in tenuta sportiva o mentre fa le boccacce: “New York e Brasile sempre insieme!!!CHE SPETTACOLO!!!un bacio grande a tutti quanti!!!ci vediamo a Veronaaaaaa!!!nn vedo l’ora!!!”. L'appuntamento è per il 5 settembre nella città veneta e con lei a cantare c'è anche Emma Marrone.