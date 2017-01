La Canalis pedinata a Venezia

E' ancora lei la star più ricercata

4/9/2012

Due estati fa era la star del Lido. Arrivata in motoscafo con il bel George Clooney e inseguita dai paparazzi per ogni dove aveva sfoggiato abiti firmati e look impeccabili. Quest'anno a Venezia per la mostra del Cinema Elisabetta Canalis è tornata da sola. Eppure i fotografi continuano a pedinarla per le calli. Sia quando fa shopping sotto la pioggia in jeans e ballerine, sia quando fa l'ospite d'onore in camicia bianca e gonna supersexy.

foto Olycom

Le dive americane o le attrici nostrane sbarcano alla Darsena davanti ai flash, ma la più ricercata dai paparazzi resta Eli, la ex velina sarda che vive a Los Angeles. Al suo fianco non c'è il fidanzato Steve-O, ma la Canalis è accerchiata dagli amici che l'accompagnano nel giro di shopping per la città. Sorpresa dalla pioggia Elisabetta entra in un negozio ad acquistare un cappello anti-acqua e una sciarpa. Indossa un paio di jeans e delle ballerine ai piedi, ma porta gli occhiali da sole per far sì che non catturino il suo sguardo... forse struccato.



Dopo lo shopping si prepara per la sera e così riappare in camicia bianca e gonna ultraglamour a un festa chic. Scattano le foto i fotografi e scatta la Canalis che posta su Twitter i siparietti con lo stilista Cesare Paciotti o con la giornalista Stefania Cavallaro.