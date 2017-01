Estate 2012, che topless!

Audaci, prosperosi e bollenti

4/9/2012

Audacemente sfoggiati o sfuggiti al controllo, sexy, nature o "ritoccati" i topless delle star dello showbiz hanno infiammato anche quest'estate 2012. Prosperosi come quelli di Stefania Orlando e Brigitta Boccoli o mini come quelli di Gianna Nannini e Caterina Siviero. Sicuramente da top ten, giudicate voi chi merita la palma d'oro.

foto Olycom

Ad aprire la stagione è stata Rosy Dilettuso, audace Diavolita che si è denudata in un parco cittadino milanese a inizio primavera. Poi è stato un tripudio di seni al vento tra spiaggia e mare. Da applauso i topless di over 60 come Patty Pravo e di over 50 come Giuliana De Sio, tonici e ben "tenuti" quelli delle habitué come Claudia Galanti, che a un mese dal parto ha sfoggiato un décolleté da prima pagina o Stefania Orlando, 46enne dalle curve ancora al top e ancora Brigitta Boccoli.



Versione "ridotta" invece per Gianna Nannini, Pixie Geldof o Kate Moss, menzione d'onore per Myriam Catania e Cristina Parodi. Una passerella di tutto rispetto che ha infiammato l'estate 2012. A chi spetta la palma d'oro del topless più sexy? Decidetelo voi votando.