Il principe Harry in pubblico ultra coperto

Un bimbo scherza:"Menomale che sei vestito"

Dopo lo scandalo delle foto a luci rosse eccolo con un elegante completo blu

3/9/2012

A 12 giorni dalla pubblicazione delle imbarazzanti foto in cui appariva completamente nudo mentre faceva baldoria in un albergo a Las Vegas, il principe Harry è riapparso per la prima volta in pubblico. Vestito con un elegante completo blu e cravatta a fondo rosso il terzo in linea di successione al trono britannico è intervenuto ad un evento di gala dell'organizzazione di cui è padrino WellChild, che segue bambini malati gravi e terminali.

foto Ansa

A farla da padrone l'ironia, così da evitare momenti imbarazzanti. "Tutti voi, bambini, famiglie, medici, infermieri e volontari siete stati straordinariamente schietti con me e non posso dire che tra voi ci siano state molti timidi" ha detto riferito alle parole di uno dei bambini di WellChild, Alex Logan, che a ITV aveva preannunciato che al principe avrebbe detto, "sono felice che tu abbia i vestiti addosso". Ma quando i due si sono incontrati, il nipote di Elisabetta II lo ha anticipato intimandogli sorridente di non menzionare l'episodio. "Ho sentito quello che hai detto poco fa a ITV, qualcosa di molto sfacciato, ma noi non ne parliamo qui", ha detto Harry, secondo quanto ha riferito la mamma di Alex.



Oltre alle foto piccanti di quella festa in cui sembra sia circolata anche droga - che tuttavia il principino non avrebbe assunto - ci sono i dettagli raccontati da una bionda inglese 32enne, Carrie Reicherd, del suo incontro molto ravvicinato con l’inquilino di Buckingham Palace. Delle effusioni nella suite del principino senza veli ed in evidente stato di ubriachezza.