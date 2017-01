Irina,niente biancheria con Ronaldo

Scaccia la crisi con Cristiano a suon di baci e coccole

3/9/2012

Qualcuno la definisce una donna di ghiaccio, sarà per lo sguardo o per lo stile nell'affrontare ogni situazione. Sfila agli eventi mondani come una dea irraggiungibile, sfodera sorrisi e calca passerelle di tutto il mondo, poi la si rivede abbracciata al fidanzato tenera e innamorata. E così se qualche giorno fa si diceva che con Cristiano Ronaldo c'era aria di crisi, lei se ne fa un baffo e si fa fotografare con lui a una partita incredibilmente sexy.

foto Afp

Giacca bianca senza reggiseno sotto la quale si intravede il seno, sorriso smagliante e seducente, Irina assiste al sorteggio della fase a gironi della Champions League con il calciatore portoghese e sfodera tutte le sue armi di seduzione. Mette a tacere chi la voleva al capolinea con Ronaldo per colpa della playmate Rita Pereira, regalando una serie di tenerezze al fidanzato. Lo guarda, lo sfiora, gli fa un buffetto sulla bocca, lo accarezza sul viso lasciando il giocatore senza fiato davanti alla sua bellezza e al suo fascino. Impossibile rinunciare a una fidanzata così, no?