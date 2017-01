Britney Spears, una ragazza "normale"

In bikini la popstar, in forma ma invecchiata

3/9/2012

"Non voglio che l'estate finisca!!". Britney Spears, tornata finalmente in forma, posta un autoscatto in bikini e si rammarica per l'imminente fine delle vacanze. Occhiali e capelli spettinati e mossi la popstar, in due pezzi verde a fiori, è ben diversa dalla star da palcoscenico, che tutti conoscono.

foto Twitter

Forma recuperata e curve generose, grazie a dieta e attività fisica, Britney, che negli ultimi mesi era apparsa piuttosto appesantita, si presenta in una versione dimagrita, ma "dimessa". Sullo sfondo niente spiagge bianche o mari cristallini, ma la porta finestra della sua villa a Los Angeles, presumibilmente. E lei sembra quasi irriconoscibile, persino un po' invecchiata con quegli occhiali addosso. Insomma altro che superdiva del pop! E mentre le sue colleghe dello showbiz da Jennifer Lopez a Rihanna postano scatti super sexy, lei si accontenta di una foto "normale"...da ragazza e mamma della porta accanto.