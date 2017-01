Guarda Melita con e senza tette

Rivelazioni intime sul profilo Twitter

3/9/2012

“Quando sogni il tuo unico grande vero amore, ti alzi sempre con lo stomaco grande come una noce”. Nonostante la bella mise sfoggiata ieri sera e puntualmente twittata da Melita Toniolo, per lei il risveglio non è dei migliori. Eppure l'estate per Melita non è ancora finita, visto che cinguetta in bikini giallo vicino alla sua amica Aurora, e c'è ancora tempo per arrivare all'autunno scacciando la singletudine. Intanto si mostra anche "senza tette".

foto Twitter

Décolleté mozzafiato per la ex Diavolita che sul suo profilo social sfoggia curve da far girare la testa avvolte in un succinto bikini giallo. Prende il sole vicino all'amica Aurora e sorride davanti al flash. Sceglie jeans a zampa e canotta nera, invece, per una serata bollente, anche se poi al risveglio l'entusiasmo svanisce e la malinconia prende posto.



E che dire di quella foto che posta su Twitter in cui compare una giovanissima Melita? Il viso e lo sguardo furbetto è lo stesso di oggi, ma il petto è cresciuto e di parecchio. Lei ironizza: “Allora ero senza tette”.