Tra Aida e Leo è vero amore

Su twitter scatti di baci e tenerezze

3/9/2012

Una sequenza di scatti "al bacio" e tenere parole d'amore: "Te amoooooooo!!! Te adoroooooo!!! Te ExtraÑo!!!", così Aida Yespica condivide su Twitter il suo neo marito milionario del quale sembra proprio innamorata.

foto Twitter

Negli scatti postati sul suo profilo Aida mostra a tutti quanto infondate siano le malelingue, che l'accusano di aver sposato, in gran fretta e in gran segreto, Leo Gonzalez, avvocato venezuelano, come lei, solo per i suoi soldi. Anche gli amici della coppia del resto smentiscono le voci di un matrimonio di interesse e sostengono che i due siano cotti l'uno dell'altro.



Le foto lo dimostrano. Leo pare dormire beatamente mentre la showgirl lo bacia e lo guarda con affetto. Di fronte a tanta tenerezza il regalo di nozze di lui, che le ha versato un milione di dollari sul conto corrente, è solo un particolare... venale.