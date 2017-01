Belen: senza reggiseno per Stefano

La Rodriguez avvinghiata a De Martino

3/9/2012

Lo tiene per mano, lo bacia, lo coccola. Perché Stefano è il suo "bambino". Ancora insieme per lavoro, testimonial della nuova linea di gioielli 2Jewels, a Milano Belen si mostra protettiva e passionale. D'altronde la showgirl argentina ha sfidato tutti, anche i fischi, per vivere il suo amore e a Tgcom24 confessa che, ancora adesso, per tenerselo stretto non mette mai il reggiseno: "All'inizio della storia l'ho sedotto con un completino in pelle...".

foto Facebook

L’appuntamento è al Just Cavalli di Milano dove la coppia più chiacchierata dello showbiz presenta la nuova nuova collezione di preziosi “Moon” e “Inside”. Arrivano in ritardo, lui con look sportivo, lei con una mise sobria, che tradisce però la voglia di trasgredire. La camicia bianca trasparente lascia infatti intravedere il reggiseno in pizzo, mentre la gonna nera corta slancia le gambe abbronzate. E’ in splendida forma Belen, dopo un’estate d’amore, la prima, con il suo Stefano.



Avete superato la prima prova…

Ci siamo goduti l’estate all’insegna del relax, e stando insieme da poco abbiamo avuto tutto il tempo per conoscerci meglio, ci siamo vissuti 48 ore su 24.



Stefano, sei il ragazzo più invidiato d’Italia, cosa hai fatto per conquistarla?

No, non dire così perché sono napoletano e superstizioso e tutte queste invidie le lascerei volentieri a qualcun altro, e poi manco fossi l’ultimo sfigato … tutti mi dicono “come ha fatto?” In qualche modo ho fatto... magari chiedete a lei come ha fatto con me…



A Belen, invece, domandiamo come seduce Stefano...

In realtà un trucco c’è (ride, ndr) non metto il reggiseno… Sai, quando uno ti piace… Tutte le donne hanno degli atteggiamenti di conquista che vengono spontanei, non c’è un trucco.



E all’inizio della storia?

Ti racconto un aneddoto. Lo ricordo ancora, una volta sono arrivata nella sala prove, per fare la figa, con un completino di pelle nera, ma ginnico, niente a che fare col bondage (ride, ndr). Anzi, forse era un po’ cinico. Bene, sono arrivata in sala e a un certo punto dovevo spogliarmi e lui voleva darmi la sua felpa per coprirmi, così io ho subito risposto “non voglio questa felpa, ho la mia”, perché volevo essere sexy… in pelle.., ma Stefano mi ha preso in giro e da allora sono andata a provare con gli stracci…



Belen, dopo Corona è arrivato Stefano, ex di Emma, hai avuto molto coraggio…

Affrontare le situazioni difficili con gli applausi è facile, ma con i fischi è diverso, e io non avendo ammazzato nessuno, e avendo fatto solo i cavoli miei, ho affrontato tutto e tutti. Non per incoscienza, ma per la consapevolezza che non stavo facendo niente di male. Tutti abbiamo dei problemi, tutti abbiamo degli scheletri nell’armadio. Io non giudico e non voglio essere giudicata.



Si è detto che eri incinta…

Ogni giorno ne inventano una, l’ultima è che siamo finiti in carcere. Abbiamo deciso di aprire un negozio di mozzarelle perché con tutte queste bufale ne abbiamo da venderne.



Ma il desiderio di diventare mamma c’è?

Ragazzi, ma lui è giovane!



E il matrimonio?

Ci pensiamo come tutte le coppie, quando stai bene con una persona nessuno vuole che finisca, anzi si augura il meglio e nell’immaginario c’è tutto: i figli, il matrimonio… (risponde Stefano)



I rapporti con Corona come sono?

Ti dico solo che mi sono arrivate 10mila euro di multe per colpa sua. Io gli voglio bene, sono contenta se non passa altri guai e se è felice. Fabrizio ha sbagliato in tante cose, ma non è cattivo come lo descrivono. Stop.



Santo Pirrotta