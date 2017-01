Harry, l'amante e tutta la verità

La famigerata festa di Sin City ormai ha pochi segreti: "Lui era già nudo quando..."

2/9/2012

"Ci siamo baciati per 20 minuti nella sua camera d’albergo. Harry era nudo, io in lingerie". Al principino di casa Windsor non è bastato sparire da Facebook per mettere fine alle indiscrezioni sulla notte brava a Las Vegas. Dopo lo scandalo dei panni poco regali, o per meglio dire del nudo integrale, ecco che spuntano nuove rivelazioni della ormai famigerata festa di Sin City.

foto TMZ

A raccontare dettagli di quella sera a base di alcol e strip-biliardo è una "testimone di prim’ordine", la bionda inglese 32enne Carrie Reicherd che per la prima volta dispensa particolari dell’incontro molto ravvicinato con l’inquilino di Buckingham Palace. "Harry mi ha visto in piscina, ha mandato degli amici a chiamarmi. Quando sono entrata nella stanza era nudo e visibilmente ubriaco". Ha fatto gli onori di casa, e ora se ne assume gli oneri: stando al racconto della giovane, al suo arrivo nella suite Harry stava festeggiando senza abiti fingendo di suonare la chitarra con una stecca di biliardo.



Una breve presentazione tra i due e poi venti minuti di effusioni, appartati nella suite del principino. “Un bacio divertente, non romantico” precisa Carrie. Niente di serio, lo conferma anche il presunto commento “a caldo” di Harry: “Wow, grande!”. Non propriamente le parole che ci aspettano da un principe azzurro. Del resto di fiabesco in questa nuova performance c’è ben poco.



E chissà come reagirà l’ex fidanzata Cressida Bonas che ha prontamente scaricato Harry, dichiarando essersi sentita umiliata quando le foto dell’ex boyfriend nudo sono circolate sul web e sui media di tutto il mondo. Quel che è certo è che la nuova bionda incapace di resistere al fascino di sangue blu si è guadagnata il suo quarto d’ora di celebrità, aggiungendo un nuovo capitolo di imbarazzi a casa Windsor. Un regalino al poco regale principe, che ancora una volta ha dimenticato l’etichetta. Non solo quella degli abiti.