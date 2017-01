Pino Insegno sposa la sua Alessia

Per il presentatore sono le seconde nozze

31/8/2012

Le nozze le ha annunciate da tempo, ma la data finora era rimasta segreta. Il giallo è presto svelato: Pino Insegno ha sposato in Campidoglio la compagna 34enne Alessia Navarro. E ha scelto il giorno del suo 53esimo compleanno, il 30 agosto, per dire "sì" davanti a pochi amici e al sindaco di Roma Gianni Alemanno. Per il presentatore sono le seconde nozze, dopo quelle con Roberta Lanfranchi.

foto Olycom

Pino e Alessia avrebbero dovuto sposarsi il 6 luglio, ma per impegni di lavoro sono stati costretti a rinviare. Così in quell'occasione, a Lipari, alla presentazione del film "L'era glaciale 4", con Filippo Timi e Claudio Bisio come testimoni, avevano organizzato un finto matrimonio.



Per Insegno, però - come racconta "Il Messaggero" - è arrivato il momento di fare sul serio. "Alessia è la donna ideale per me", ha recentemente dichiarato a "Vero". E presto potrebbe arrivare anche un figlio: "Lo vorremmo entrambi, ma non subito. Alessia sta lavorando a teatro e io come uomo credo di farcela ancora e allora avverrà più in là".