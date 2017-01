Ma quale crisi, JLo felice col toyboy

La coppia gioca con i figli a Miami

31/8/2012

La crisi e il presunto tradimento del suo toyboy, il ballerino 24enne Casper Smart, sono solo rumors velenosi. Jennifer Lopez allontana i gossip e si gode una vacanza all'insegna del relax a Miami. Bikini giallo, occhiali da sole, e una bella sdraio davanti a una piscina e il giovane fidanzato che gioca con una pistola ad acqua con i figli Max ed Emme. A dire il vero sembra essere più in sintonia con loro. Sarà per l'età?

foto LaPresse

Solo qualche settimana fa, il tabloid "Star" lancia lo scoop in prima pagina: "Casper frequenta i club gay". Ma Jennifer lo ha difeso con unghie e denti sin da subito, annunciando azioni legali: "E' tutto falso, maligno e diffamatorio".



Insomma, la pantera 43enne non ha nessuna intenzione di farsi scappare il giovane fidanzatino che le è al fianco da quando è finito il matrimonio con Marc Anthony. E lo porta persino in vacanza con i figli. Mandando su tutte le furie il suo ex.