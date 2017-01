Heidi Klum innamorata del suo bodyguard

Dopo Seal la Klum รจ pronta a ricominciare

31/8/2012

Chi non ricorda la trama del film The Bodyguard? Stando ai bene informati la storia potrebbe ripetersi per la modella Heidi Klum e la sua guardia del corpo. Pare infatti che tra i due, dopo un lungo periodo di rapporti strettamente professionali, sia scoppiata la passione. Ad ora non sono usciti allo scoperto, ma attendiamo fiduciosi una conferma.

foto Olycom

Archiviato il matrimonio con Seal, l'ex top model sembra pronta a condividere la sua vita con un nuovo compagno. Uno che per forza di cose ha i suoi stessi ritmi, conosce bene le dinamiche familiari e ci sa fare con i quattro bambini. Chi, quindi, meglio del fedele bodyguard potrebbe ricoprire tale ruolo?



Alto, muscoloso, protettivo e affascinante, ecco l'uomo ideale per tornare a fare battere il cuore della sexy modella dal fisico statuario.