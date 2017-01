Uma Thurman, irriconoscibile a New York

Stanca e struccata con la sua neonata

31/8/2012

Cammina a passo veloce per le strade di New York con la sua bambina, nata 6 settimane fa, tra le braccia. Uma Thurman, senza un filo di trucco e dall'espressione assente è a dir poco irriconoscibile. Ricominciare con poppate, pannolini e veglie notturne sta evidentemente mettendo a dura prova l'acrobatica protagonista di Kill Bill, madre per la terza volta a quarantadue anni.

foto Olycom

A giudicare dalle immagini possiamo solo dire che quest'ultima gravidanza sta lasciando i suoi segni. Fermo restando che Uma resta una donna dall'intramontabile fascino, questo nuovo impegno a distanza di 10 anni dalla nascita dell'ultimo figlio ha tutto un altro sapore. La fatica si fa sentire.



Con i lunghi capelli scompigliati, viso stanco e sguardo nel vuoto viene pizzicata mentre esce di tutta fretta da uno studio medico con la neonata, avuta dal compagno Arpad Busson, e la figlia più grande Maya Ray. Con un look comodo cammina cercando di proteggere dal flash la sua bambina vestita con una tutina intera e a piedi nudi. Abbandonato momentaneamente il tacco 12, sfuggire ai paparazzi è proprio una passeggiata!