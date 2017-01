Nicolas-Giorgia, dolce luna di miele

Vaporidis-Surina teneri e felici in Sardegna

31/8/2012

Tenere effusioni in acqua, giochi da spiaggia, sguardi d'intesa. Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si godono la luna di miele in Sardegna avvinghiati con la stessa pasione dei primi tempi. D'altronde il loro è stato un colpo di fulmine e dopo solo un anno d'amore hanno superato la prova del fuoco sposandosi in gran segreto con rito civile a Milano. Ora sono pronti a volare a Mykonos, dove l'8 settembre celebreranno le "seconde" nozze.

foto Diva e Donna

Nicolas e Giorgia si sono innamorati sul set della fiction "Sei passi nel giallo" e quello che sembrava un flirt destinato a durare il tempo di una passione si è invece trasformato in un rapporto solidissimo.



Merito anche della riservatezza della coppia, che non ama fare vita mondana, tanto che sono rare le occasioni in cui i due attori si fanno immortalare insieme. Ma questa volta, visto c'è da festeggiare una data così importante, hanno fatto uno strappo alla regola, e si sono concessi agli obiettivi dei fotografi di "Diva e Donna" ad Alghero tra teneri abbracci e sorrisi. Come due veri sposini.