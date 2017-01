Tutte le star superhot con il bikini a fascia

Da Belen alla Satta, le più sexy e audaci dell'estate

31/8/2012

Sexy e audaci con décolleté esplosivi e lato B da incorniciare. Da Formentera a Miami, da Ibiza alla Sardegna, le star quest'estate hanno optato tutte per il bikini a fascia. Per mettere bene in evidenza le curve formose, le fashioniste Belen, Melissa Satta, Nicole Minetti, Alessia Marcuzzi non potevano sottrarsi alle regole della moda. Che quest'anno impone anche i colori, purché siano fluorescenti. E superhot.

foto LaPresse

C'è chi come Elena Santarelli ha optato per stampe leopardate e chi come Giorgia Palmas ha preferito sfoggiare i teschi. Le altre, da Federica Nargi a Cristina Chiabotto, hanno osato con colori vivi come verde, giallo, fuxia e rosa.



Costumi succinti, quindi e pose sensuali per le starlette nostrane che, come sirene, hanno incantato sulle spiagge di mezzo mondo in stile Charlie's Angels. Certo, poi ci sono le nostalgiche, che al vecchio modello proprio non rinunciano: da Valeria Marini a Michelle Hunziker, fedelissima all'intramontabile triangolo. E poi ci sono quelle preferito il topless, ma qui si aprirebbe un altro capitolo...