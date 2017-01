Candice, spunta lo slip bianco in pizzo

La Swanepoel sexy a Città del Messic

30/8/2012

Con un tubino nero alleggerito dalle spalline in pizzo, Candice Swanepoel si lascia ammirare in un centro commerciale di Città del Messico in occasione di una serata mondana. Ondeggia, si gira e si rivolta, si siede e accavalla le gambe alla Basic Instinct. Poi, proprio mentre sta per alzarsi lascia intravvedere le sue mutandine bianche in pizzo.

foto Olycom

Sguardo magnetico e lunghi capelli biondi fanno di lei una delle donne più belle al mondo. La modella di Victoria's Secret, proprio in questa occasione ha dimostrato che per per tener fede al suo ruolo di indossatrice di lingerie, sotto in vestito mette sempre lo slip.