Lina Carcuro in topless a Stromboli

L'ex gieffina lotta nel fango con il fidanzato

30/8/2012

Protagonista del GF8, Lina Carcuro è stata pizzicata a Stromboli in compagnia del suo compagno Fabrizio Fierro. I due, tra fanghi e baci da togliere il fiato, continuano a vivere la loro appassionante storia d'amore nonostante la differenza d'età (lei 30, lui 54 anni). Un bagno in acqua e i giochi proseguono, ma si fanno più hot, soprattutto quando Fierro abbassa il costume della dottoressa lasciando scoperto il suo seno.

foto Visto

"E' stato un incidente" minimizza lei sulle pagine di Visto. "A me non piace togliere il costume di sopra, e infatti il mio seno è sempre bianco".



Un bikini dai laccetti laterali evidenzia le sue morbide curve: "Promuovo la taglia 46, quelle troppo magre mi innervosiscono". Nonostante la sua convinzione, anche lei è vittima delle diete "perché se la taglia 46 va larga è meglio", specifica.



Resta il fatto che al mare non si fa problemi a mostrare le sue rotondità e continua a divertirsi con Fabrizio cospargendogli il ventre di fango. Poi i due si rotolano e finiscono col baciarsi. Insieme dal 2007, stanno progettando di sposarsi e di allargare la famiglia. Chiusa la discussa parentesi nella Casa con il "cummenda" Roberto Mercandalli, ha trovato il vero amore.