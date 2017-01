Elena, strizzatina al seno sotto la doccia

La Santarelli sexy sirena al mare

30/8/2012

Sotto la doccia, Elena Santarelli non riesce proprio a trattenersi. Bikini a fascia leopardato, la showgirl dà una strizzatina al seno, dichiaratamente rifatto. La forma è perfetta, e delle smagliature (anche quelle confessate pubblicamente) non c'è traccia. L'estate e il mare hanno modellato il fisico. E ora come una sirena si gode gli ultimi giorni di vacanza con il figlio Giacomo e il compagno Bernardo Corradi.

foto Novella 2000

A Sabaudia, dopo le acque trasparenti di Formentera, Elena - come mostrano le foto di Novella2000 - si dedica alla famiglia. Il calciatore, infatti, adesso vive in Canada dove gioca per Montreal, e le vacanze sono l'unica occasione per la coppia per ritrovarsi.



Così, come una venere sexy, oltre alle curve mozzafiato, la Santarelli sfodera sorrisi per il suo uomo che coccola con attenzioni e carezze. Perchè Elena lo sa, la lontananza è come il vento...