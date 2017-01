Ma dove vai Belen in bicicletta...

La showgirl sexy in città con il suo Stefano

30/8/2012

Il look è da spiaggia, anche se le lunghe vacanze di Belen e Stefano sono finite. Per la coppia, infatti, è tempo di pedalare. Avvistata per le vie del centro di Milano in sella alla bici la showgirl argentina seduce con una canotta retata e aderente (senza reggiseno) che evidenzia i capezzoli e shorts di jeans che lasciano scoperte le sinuose gambe abbronzate. Il ballerino la scorta anche per fare shopping. E nelle boutique esplode la passione.

foto Olycom

Le vacanze hanno fatto bene a Belen, che sfoggia un fisico tonico e sexy, con curve provocanti e lato B scolpito. Il viso è struccato e la showgirl non si toglie mai gli occhiali da sole, così come il suo compagno. Che abbiano trascorso una notte di fuoco?



Per entrambi si preannuncia un inverno di lavoro. La Rodriguez è stata confermata a "Colorado" e "Italia's Got Talent", mentre De Martino tornerà ad "Amici". Anche se le strade professionali viaggiano su due binari separati, nella vita privata - nonostante le continue voci di crisi - procede tutto a gonfie vele. I due sono talmente affiatati che non riescono a separarsi neppure per dedicarsi agli acquisti autunnali.



E sfrecciano in bici come due piccioncini nel quadrilatero della moda. Belen ne approfitta anche per firmare una petizione contro la droga. E accetta di fare un'offerta di 50 euro. Nel suo cuore c'è spazio anche per la beneficenza.