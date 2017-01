Costanza, curve al top per il suo Ale

Su Nuovo la Caracciolo sexy con un micro bikini

30/8/2012

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex velina Costanza Caracciolo e il calciatore Alessandro Fogacci. Insieme sulla spiaggia di Taormina se la spassano soli soletti tra baci sul lettino, giochi in acqua e partite in riva al mare con i racchettoni. Scesa dal banco di Striscia, è più sexy che mai con le sue curve perfette, evidenziate ancora di più da un micro bikini viola.

foto Nuovo

Nelle acque della sua Sicilia si scatena con Alessandro. Lei, simpatica e di un'allegria contagiosa è pure bellissima. Non si atteggia da diva, ma si diverte come una ragazzina tra tuffi e scherzi. E al suo fianco c'è sempre lui, Alessandro, il suo grande amore. Un match a racchettoni, durante il quale possiamo ammirare il fisico tonico di Costanza e un sedere ben tornito, e poi qualche coccola sulla sdraio per i due innamorati.