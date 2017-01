Michelle, sexy in tutina incanta Milano

Per la Hunziker rientro hot con lato B da urlo

29/8/2012

Michelle Hunziker è tornata a Milano, dove, in pieno centro, viene pizzicata dai paparazzi mentre si destreggia tra i negozi. Il look è estivo, tutina a righe verticali senza spalline e scarpe aperte in punta, le donano quell'aria da eterna ragazzina. Il lato B, scolpito, viene esaltato ancora di più dai pantaloni leggeri. In braccio tiene il suo cagnolino, mentre alle sue spalle cammina la figlia Aurora.

foto Olycom

L'abbiamo lasciata qualche giorno fa all'Isola d'Elba in compagnia della famiglia e del suo amore Tomaso Trussardi. Insieme si sono ritagliati qualche giorno di relax dopo la brutta caduta della showgirl a Berlino, poi gli impegni l'hanno riportata nella città meneghina nella quale non perde occasione per darsi allo shopping.

Con un fisico così sarà ben difficile per lei riuscirsi a trattenere. Il sedere resta uno dei più belli dello showbiz mentre il resto del corpo si mantiene asciutto. Sportiva da sempre, Michelle è veramente in splendida forma.