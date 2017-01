Rosalba, la bad girl del judo

Forciniti mette tutti ko col suo sex appeal

29/8/2012

No, non è cattiva. Voleva solo dire "grintosa". Anche se di carattere e forza, la sensualissima campionessa di judo ai Giochi Olimpici Rosalba Forciniti ne ha da vendere. A "Chi" la bionda dal fisico mozzafiato racconta il retroscena di quella frase ("Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive vanno a Londra") che si è fatta tatuare sulla schiena: "Sono cattiva in senso buono".

foto Chi

"Mi sono fatta tatuare la scritta, che ho mostrato a Londra quando ho vinto la medaglia - racconta la campionessa calabrese - Ma se avrò dei figli giocheranno a golf, di guerriera in casa ne basta una".



Ventisei anni e un fidanzato di cui rivela solo il nome Andrea ("Non è uno sportivo, fa altro e non dico di più"), sogna una famiglia: "E' il mio sogno, voglio realizzarmi anche come madre". Quanto al judo, sottolinea: "Non l'ho mai usato per difendermi da un'aggressione, ma saprei come fare".