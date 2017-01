Mario Balotelli se la spassa con tre ragazze

A Manchester notte brava in un locale notturno

29/8/2012

Concluse le vacanze, Mario Balotelli ritorna a Manchester per riprendere a pieno ritmo il suo stile di vita. Se di giorno si allena con i compagni di squadra, di sera si diverte in compagnia di belle ragazze. Il tabloid The Sun, racconta la notte brava dell'attaccante che se la spassa con tre "girl" fino alle 2.20 del mattino.

Cappuccio della felpa in testa, cappellino e sigaretta in mano. SuperMario si dirige verso la sua Bentley GT accompagnato da tre ragazze dal look audace incontrate fuori da un ristorante. Il gruppo di amici con le new entry, prima si dirigono in un bar, poi in un locale notturno della città da cui usciranno molto tardi.



Dopo un'estate trascorsa all'insegna del divertimento, condiviso anche con Paris Hilton, l'attaccante del Manchester City prosegue con le sue goliardie anche a casa. Per lui Raffaella Fico e il pancione non sembrano essere un problema e a quanto pare di mettere la testa a posto non se ne parla proprio.