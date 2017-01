Casta-Accorsi, vacanze separate

Dopo nove anni di unione è crisi

29/8/2012

Estate da single per la sensuale attrice Laetitia Casta e Stefano Accorsi che hanno trascorso le vacanze separate. Mentre lei si immergeva nelle cristalline acque pugliesi con i loro bambini, Orlando e Athena, lui se la spassava nella ben più animata Formentera. La coppia, che stava insieme dal 2003, sembra destinata a scoppiare.

foto LaPresse



Apparivano affiatati e ben rodati e invece anche loro sono crollati. Compagni di vita e colleghi, hanno trascorso insieme nove anni, durante i quali hanno allargato la famiglia con due splendidi bambini. Ma l'idillio è finito e da quest'estate hanno iniziato a percorrere strade separate. Lei prendendosi cura dei figli a Fasano e lui immergendosi nella movida delle Baleari.



Ma proprio in questo momento in cui la vita privata riserba amare sorprese, professionalmente Laetitia Casta è tornata alla ribalta. Testimonial della nuova campagna pubblicitaria della fragranza "Dolce&Gabbana Pour Femme" e in giuria alla Mostra di Venezia, metterà da parte i suoi dolori per mostrarsi in tutta la sua naturale bellezza.