Harry, i media inglesi: "Cocaina al festino"

E spunta anche un video hard in cui fa baldoria con donne nude

29/8/2012

Per i Windsor l'incubo delle scorribande di Harry è tutt'altro che archiviato. Non bastavano le due foto che lo ritraggono nudo in compagnia di una fanciulla mentre se la spassa in un albergo di Las Vegas. Ora spunta anche un video hard, con il principino che fa baldoria circondato da ragazze svestite. La caccia sul web è già partita. E Buckingham Palace trema perché sempre secondo RadarOnline.com al festino circolava cocaina.

foto TMZ

"Nel filmato si vede Harry che fa baldoria nudo con donne svestite nella stanza dell'hotel", sottolinea una fonte al sito gossipparo. Non solo. Secondo un testimone al party in cui Harry ha giocato a strip biliardo "molti facevano uso di droga". I fatti risalgono a venerdì 17 agosto quando il principino era a Las Vegas, ultima tappa di un tour per eventi di beneficenza. Il video non sarebbe ancora in vendita, ma se venisse messo sul mercato degli scandali "varrebbe una fortuna".



Intanto in Rete il tam tam è già partito. E chissà se la famiglia reale britannica riuscirà a bloccarne la pubblicazione, come ha già provato con le foto (l'unico tabloid a rompere il "patto" è stato il Sun). Ma per Harry si mette male: la fidanzata Cressida Bonas lo ha già scaricato e il padre Carlo e la regina Elisabetta stanno cercando in tutti i modi di districarsi dalle sue marachelle fingendo che si tratti di "business as usual".



Anche se la lista delle imprese eroiche di Harry si allunga ogni giorno di più. Dopo la tesi di laurea presumibilmente copiata e la festa in maschera in uniforme nazista, le foto e - forse - il video hard sono davvero troppo. L'imbarazzo cresce e la ramanzina stavolta non basterà.