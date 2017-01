Federica Pellegrini: "Non sono incinta"

La nuotatrice smentisce le voci sulla gravidanza

28/8/2012

Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla presunta gravidanza. "Non sono incinta, ma se arriva un figlio lo tengo". E se qualcuno ha creduto che il bacio di Magnini sul ventre della compagna potesse significare qualcosa si è proprio sbagliato: "L'abbiamo fatto apposta. Avevamo i paparazzi a cinque metri e non abbiamo resistito". Così racconta la nuotatrice a Chi, in edicola domani.

foto LaPresse

Ormai le Olimpiadi sono un lontano ricordo e neanche tanto bello. Ora Fede si gode le vacanze con le amiche e il fidanzato Filippo. Tra i due va tutto a gonfie, altro che aria di crisi. Tant'è che i due si divertono a sbeffeggiare i paparazzi lasciando intendere con una sola mossa che nascondono un dolce segreto. È bastato un bacio sulla pancia di Federica per alimentare il gossip.



"Prima, però abbiamo avvisato le nostre famiglie per non farle preoccupare". Ma nel corso dell'intervista la Pellegrini parla chiaro: "Prendiamo tutte le precauzioni, ma certo che terrei un figlio se dovesse arrivare".



"ALDO MONTANO? CATTIVERIA GRATUITA"

Federica risponde agli attacchi ricevuti nelle ultime settimane. A cominciare da Aldo Montano che l'aveva definita "stronzetta": "Devo aspettare a commentare, non voglio rispondere a nessuno, perché le cose vanno chiarite con freddezza. E adesso sono molto calda. Non credo alla leggerezza, non sono arrabbiata, ma sono delusa, è una cattiveria gratuita, non una leggerezza. Poi, quando uno attacca, cominciano ad attaccare tutti".